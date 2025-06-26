Это исследование внутренней борьбы человека, его попыток найти баланс между свободой и обязанностями, мечтами и реальностью, личным счастьем и внешним долгом. Послание: распознать то, что действительно важно, прежде чем боль станет источником силы. 18:30 — сбор гостей на втором этаже. 19:00 — начало спектакля, второй этаж.