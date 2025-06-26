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Mosquitos

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это исследование внутренней борьбы человека, его попыток найти баланс между свободой и обязанностями, мечтами и реальностью, личным счастьем и внешним долгом. Послание: распознать то, что действительно важно, прежде чем боль станет источником силы. 18:30 — сбор гостей на втором этаже. 19:00 — начало спектакля, второй этаж.

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