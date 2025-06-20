Ад на земле? Только если это «Отель Хазбин» и ты в антикафе Баклажан. Специальный показ от студии озвучки AniDate. Они представят 7 серий «Отеля Хазбин» в своём фирменном культурном переводе и озвучке. Будешь вместе с остальными создавать ламповую атмосферу, смотреть, обсуждать и просто кайфовать от любимого сериала в хорошей компании. Запись: в комментариях к посту в вк. Оплата на месте.