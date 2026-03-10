Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечер, где ты сможешь погрузиться в атмсоферу японской культуры. В программе — джей-поп, сити поп,техно-поп, разная японская электронная музыка и, конечно же, саундреки из аниме. Диджеи: fanspeaker virtual machine ultramarina 18+ (обязательно возьми оригинал паспорта)
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