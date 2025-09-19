В арт-пространстве DKRT, освещённом сотнями свечей, прозвучат шедевры классики и современности в исполнении пианистки Наталии Железовой. Это будет вечер, где каждая нота превратится в историю, а атмосфера старинного зала придаст музыке особую глубину. Наталия Железова, лауреат международных конкурсов, выбрала программу, которая раскроет всю палитру фортепианного искусства. Программа: I. Барокко и классика И. С. Бах – «Шутка» (из Оркестровой сюиты №2) Бах – Марчелло – «Адажио» Л. ван Бетховен – «Лунная соната» (I часть) Л. ван Бетховен – «К Элизе» II. Романтизм 5. Ф. Шопен – «Фантазия-экспромт» 6. Ф. Шопен – «Ноктюрн Es-dur» 7. Ф. Лист – «Грёзы любви» III. Импрессионизм и русская лирика 8. К. Дебюсси – «Лунный свет» 9. П. Чайковский – «Вальс цветов» (из балета «Щелкунчик») IV. Современная музыка и кинематограф 10. Я. Тирсен – «Мелодия» (из к/ф «Амели») 11. Я. Тирсен – «Вальс» (из к/ф «Амели») 12. Юрума – «River Flows in You» 13. А. Корженёвский – «Евгенис-вальс» (из к/ф «Евгений Онегин») V. Минимализм Людовико Эйнауди 14. «Wind Song» 15. «Tu Sei» 16. «Nuvole Bianche» 17. «Experience» Возможны изменения.