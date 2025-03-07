Хип-хоп вечеринка в ресурсе с лайв программой от Легенды Московских улиц Sneksy. За музыку отвечает Brts музыкальный продюсер и резидент московских лейблов Sakskobing, Jazzve Tunesbymates и Питерского Sengiley Wax. Лайн ап следующий: Alter Lego, Sneksy, Brts, Xan Laurent Зови всех друзей, надевай свой лучший шмот!