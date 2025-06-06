Open Mic в Tago Mago
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 200₽
Возраст 16+
Про событие
Принимаются любые виды творчества, на выступление будет 10-15 минут. Предварительная запись в комментариях под постом — https://vk.com/wall-217425209_297 (имя участника - вид перформанса) + нужно сделать репост анонса мероприятия у себя в любой соцсети с пометкой «участвую». На выступление будет от 10 до 15 минут в зависимости от количества участников. Двери в 19:00, вход для зрителей — 200р. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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