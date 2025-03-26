ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Olshanoе, Gmork, Мра:аак

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Атмосферный блэк-метал проект Olshanoe, из самого сердца Сибири, отправится в первый тур по родной земле. За время своего существования Olshanoe создали уникальный стиль сочетающий в себе элементы black metal, атмосферу winter synth, гитарные акустические пассажи с меланхоличными натурфилософскими текстами на основе фольклора. Новый альбом «В диких условиях» будет сыгран полностью. Также, музыканты не обойдут стороной треки с прошлых альбомов. При поддержке: МРА:ААК (black metal), Gmork (black metal). Сбор в 18:30 Начало в 19:30 Ближе к концерту билеты подорожают.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста