Olshanoе, Gmork, Мра:аак
Большая Покровская улица, 25
Начало:
Завершение:
999₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Атмосферный блэк-метал проект Olshanoe, из самого сердца Сибири, отправится в первый тур по родной земле. За время своего существования Olshanoe создали уникальный стиль сочетающий в себе элементы black metal, атмосферу winter synth, гитарные акустические пассажи с меланхоличными натурфилософскими текстами на основе фольклора. Новый альбом «В диких условиях» будет сыгран полностью. Также, музыканты не обойдут стороной треки с прошлых альбомов. При поддержке: МРА:ААК (black metal), Gmork (black metal). Сбор в 18:30 Начало в 19:30 Ближе к концерту билеты подорожают.
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