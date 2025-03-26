Атмосферный блэк-метал проект Olshanoe, из самого сердца Сибири, отправится в первый тур по родной земле. За время своего существования Olshanoe создали уникальный стиль сочетающий в себе элементы black metal, атмосферу winter synth, гитарные акустические пассажи с меланхоличными натурфилософскими текстами на основе фольклора. Новый альбом «В диких условиях» будет сыгран полностью. Также, музыканты не обойдут стороной треки с прошлых альбомов. При поддержке: МРА:ААК (black metal), Gmork (black metal). Сбор в 18:30 Начало в 19:30 Ближе к концерту билеты подорожают.