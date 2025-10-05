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Olisov & CO

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Молодой поэт Иван Олисов со своим авторским квартирником. Это будет перформанс, где тревожная современность щемит сердце, а пост-панк и электроника разрезают воздух. Ты услышишь тексты про одиночество в толпе, про поиск утраченных эмоций и ту самую горькую правду, которая вдруг становится утешением. А ещё — живые выступления: талантливые музыканты Нита в сердцах и Константин Мотолин добавят краски всему вечеру. И конечно, конкурсы и ребусы — по мотивам классики и не только. Ум, юмор и чуть-чуть наглости помогут урвать интересные призы.

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