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Огненный змей и отражение в проруби

Проект 56
Большая Печёрская улица, 56

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция о мифологических существах Нижегородской области. Как отличить мёртвого мужа от огненного змея? Куда летают колдуны по ночам? Почему опасно благодарить за баню? И когда запрещено ругать детей? Ответы на эти и другие вопросы узнаешь на лекции о мифологических существах, которые до сих пор живут в устной традиции и фольклоре разных уголков Нижегородской области. На лекции погрузишься в мир русалок, леших, домовых и других древних духов, которые были неотъемлемой частью повседневной жизни крестьян сто лет назад и до сих пор остаются персонажами рассказов. Спикер: Ольга Ляпаева, этнограф, зав. отделом научно — просветительской работы музея «Щёлоковский хутор».

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