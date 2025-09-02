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Образ дома в искусстве сегодня

Арсенал
Кремль, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Современное искусство всегда реагирует на меняющуюся реальность. Именно поэтому исторические, социальные и климатические изменения часто служат стимулом, питающим творческую деятельность художников. Так, землетрясение на Сицилии, стершее с лица земли целый город, стало вызовом художнику Альберто Бурри: он залил бетоном руины города, сохранив планировку и превратив пространство Джибеллины одновременно в призрак прошлого и монумент трагедии. С другой стороны, некоторых авторов увлекает изучение влияния бытовых предметов на повседневность: к примеру, Роман Сакин исследует взаимоотношения между человеком и окружающим его пространством. На лекции будут представлены работы российских и зарубежных современных художников, рассматривающих в своем творчестве тему дома. На лекции речь пойдет об усадьбе Клода Моне в Живерни, лондонском Красном доме Уильяма Морриса, семейном коттедже Карла Ларссона в Сундборне, вилле Анри ван де Вельде Блуменверф и не только. О лекторе: Ирина Александрова — научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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