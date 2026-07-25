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  1. Нижний Новгород
  2. События

Оазис вкуса: культура стран Африки

Библиотека им. Г.И. Успенского, Ильинская улица, 146

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

Встреча-дегустация, где ты познакомишься с культурой африканских стран. В программе: — дегустация чая — лекции о культуре Африки из первых уст — книжная выставка «Материк кортких теней» — свежий выпуск газеты «Чайная на Ильинке» Событие бесплатное, но по желанию ты можешь оставить пожертвование на самом мероприятии.

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