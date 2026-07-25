Встреча-дегустация, где ты познакомишься с культурой африканских стран. В программе: — дегустация чая — лекции о культуре Африки из первых уст — книжная выставка «Материк кортких теней» — свежий выпуск газеты «Чайная на Ильинке» Событие бесплатное, но по желанию ты можешь оставить пожертвование на самом мероприятии.