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  1. Нижний Новгород
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О вкусах не спорят

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 12+

Про событие

Приходи, чтобы поговорить с историком и парфюмером о красоте как о феномене повседневности. Вместе с ведущим Иваном Федоровым погрузишься в эпоху рубежа XIX-XX столетий, посмотришь на стиль и образ жизни горожан разных сословий. Узнаешь, что носили и как наводили красоту модницы, а также как стиль и тренды того времени отражаются в сегодняшнем дне. После этого вместе с парфюмером Эльнарой Подберезской заглянешь в тайны ароматической «алхимии» и поговоришь на тему парфюмерии. Узнаешь, из чего создавали ароматы в XVIII-XIX веках и об особенностях душистого дела сегодня. Гости смогут продегустировать натуральные и синтетические вещества и поразмышлять об их звучании. Каждый гость получит в подарок миниатюру аромата «Столица закатов», чтобы войти в новую весну легким, мечтательным и вдохновленным. В конце вечера можно будет приобрести небольшую коробочку со всеми ароматами линейки.

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