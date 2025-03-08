Приходи, чтобы поговорить с историком и парфюмером о красоте как о феномене повседневности. Вместе с ведущим Иваном Федоровым погрузишься в эпоху рубежа XIX-XX столетий, посмотришь на стиль и образ жизни горожан разных сословий. Узнаешь, что носили и как наводили красоту модницы, а также как стиль и тренды того времени отражаются в сегодняшнем дне. После этого вместе с парфюмером Эльнарой Подберезской заглянешь в тайны ароматической «алхимии» и поговоришь на тему парфюмерии. Узнаешь, из чего создавали ароматы в XVIII-XIX веках и об особенностях душистого дела сегодня. Гости смогут продегустировать натуральные и синтетические вещества и поразмышлять об их звучании. Каждый гость получит в подарок миниатюру аромата «Столица закатов», чтобы войти в новую весну легким, мечтательным и вдохновленным. В конце вечера можно будет приобрести небольшую коробочку со всеми ароматами линейки.