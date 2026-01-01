В новогоднюю ночь в 1:00 двери Tago Mago откроются для первой вечеринки в 2026. Неси свои салаты, мандарины, конфетти, праздничное настроение и, конечно же, бумажные купюры. Диджей-сэты отыграют: Roma 13th Club Director Crimson FM Elle Crimson Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.