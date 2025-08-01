Ночь очень страшного кино
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу будешь смотреть шедевр, снятый в эпоху, когда шутки в комедиях ещё не были обременены здравым смыслом и моралью. После чего подвигаешься на тематической вечеринке с зарубежной поп-музыкой 2000-2010 годов. В программе угары, пиво и попкорн. Не упусти шанс провести эту пятницу наилучшим образом. Кинопросмотр 20:00 Вечеринка 23:00 Dj’s: 5I55Y Raido Вход: 200 с репостом (https://vk.com/wall-182836256_722), 300 без Обязательно возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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