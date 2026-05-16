1896 год. Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде. Журналист газеты «Нижегородский листок» Евгений Чириков впервые попадает на сеанс синематографа. Впечатление от киносеанса неоднозначное. Гламурное кино сначала отпугнуло, а потом привлекло писателя к новому жанру, чтобы сделать кинематограф другим. Чириков садится за сочинение «пьесы для кино» (так тогда называли киносценарии) «Любовь статского советника». Три фильма по сценариям Е. Н. Чирикова дошли до наших дней. Они уже вошли в историю российского кинематографа. Эти уникальные киноленты вы увидите на нашем кинолектории «Ночь кино в Трехсвятском квартале» и из уст правнука писателя Михаила Чирикова услышите рассказ об истории их создания.