ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Ночь кино в Трёхсвятском квартале

Заповедные Кварталы
Старт экскурсии: ул.Короленко, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

1896 год. Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем Новгороде. Журналист газеты «Нижегородский листок» Евгений Чириков впервые попадает на сеанс синематографа. Впечатление от киносеанса неоднозначное. Гламурное кино сначала отпугнуло, а потом привлекло писателя к новому жанру, чтобы сделать кинематограф другим. Чириков садится за сочинение «пьесы для кино» (так тогда называли киносценарии) «Любовь статского советника». Три фильма по сценариям Е. Н. Чирикова дошли до наших дней. Они уже вошли в историю российского кинематографа. Эти уникальные киноленты вы увидите на нашем кинолектории «Ночь кино в Трехсвятском квартале» и из уст правнука писателя Михаила Чирикова услышите рассказ об истории их создания.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

420₽

Кинопоказ: «Ещё по одной»
Кинопоказ: «Ещё по одной»

Бесплатно

Боуи: последний акт
Боуи: последний акт
до

350₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста