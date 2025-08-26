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Нижний Новгород. Детали

Рекорд
улица Пискунова, 11

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Фотографический портрет города многообразен: здесь есть и обволакивающая тишина, и звонкие цвета, и чёткость графических форм, и плавность линий, и масштабные панорамы, и маленькие детали. Фотографы, принимающие участие в проекте, словно кураторы, провели зрителей по потаенным уголкам Нижнего Новгорода, выявили его скрытую красоту и запечатлели мимолетные моменты. Их взгляд выхватил выразительные детали: игру света на старинной лепнине, отражение неба в воде, причудливую тень от кованой решетки. Это не просто собрание красивых картинок, а приглашение к диалогу с городом. Напоминание о том, что Нижний Новгород — это не только памятники и архитектурные ансамбли, но и живой, дышащий организм. Выставка разместится на всех этажах Центра культуры и предложит зрителям не просто смотреть, а видеть, не просто проходить мимо, а останавливаться и чувствовать пульс города. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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