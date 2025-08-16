Нижний: гости на этюдах
Сад мечтателей, ул. Короленко, 17
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Самые лестные слова о Нижнем Новгороде, про «царственно поставленный город», оставил знаменитый художник — Илья Репин. Однако он был не единственным популярным живописцем, приезжавшим сюда. О том, кто ещё и зачем именно тут оказывался, узнаешь на лекции главного специалиста по этой теме, искусствоведа Антона Марцева. Регистрация обязательна.
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