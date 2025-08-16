Самые лестные слова о Нижнем Новгороде, про «царственно поставленный город», оставил знаменитый художник — Илья Репин. Однако он был не единственным популярным живописцем, приезжавшим сюда. О том, кто ещё и зачем именно тут оказывался, узнаешь на лекции главного специалиста по этой теме, искусствоведа Антона Марцева. Регистрация обязательна.