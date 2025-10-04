Новая программа, стихи и песни. За это время героини проехали много километров и городов, пробовали разные форматы и, кажется, нашли идеальный. Анна Сеничева — поэт, член Российского Союза Писателей. Ирина Бархатова — профессор, певица, композитор, посол культуры Союза женщин.