Николай Редькин: Паша Техник
Большая Покровская улица, 18
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от 1200₽ до 1700₽
Возраст 0+
Необычное
Про событие
Комедия и трагедия Паши Техника Это лекция про Пашу Техника, его фигуру и судьбу. Поговоришь о нём как о неоднозначной персоне, но в первую очередь, как о музыканте — необычном, странном, но сумевшем пронести свое видение хип-хопа через года и оказать влияние на несколько поколений рэп-артистов.
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