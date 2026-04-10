Комедия и трагедия Паши Техника Это лекция про Пашу Техника, его фигуру и судьбу. Поговоришь о нём как о неоднозначной персоне, но в первую очередь, как о музыканте — необычном, странном, но сумевшем пронести свое видение хип-хопа через года и оказать влияние на несколько поколений рэп-артистов.