Выставка объединяет три великие реки в одном пространстве — вопреки географии. Главный объект — объемное текстильное воплощение Енисея, вдохновлённое реальной картой. Звуковое сопровождение проекта — аудиопортреты Енисея, созданные Ларой Федотовой из лунограмм. Объект на фасаде оранжереи — образы Волги и Оки, «вышедших» навстречу Енисею, — завершает диалог между разными мирами, состояниями и потоками. Стоимость билета — 200 рублей, по средам вход свободный. P.s. после открытия выставки, мы добавим больше фотографий:)