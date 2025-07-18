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  1. Нижний Новгород
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Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка объединяет три великие реки в одном пространстве — вопреки географии. Главный объект — объемное текстильное воплощение Енисея, вдохновлённое реальной картой. Звуковое сопровождение проекта — аудиопортреты Енисея, созданные Ларой Федотовой из лунограмм. Объект на фасаде оранжереи — образы Волги и Оки, «вышедших» навстречу Енисею, — завершает диалог между разными мирами, состояниями и потоками. Стоимость билета — 200 рублей, по средам вход свободный. P.s. после открытия выставки, мы добавим больше фотографий:)

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