НеВинная читка
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
Прозаики, поэты и музыканты поделятся со зрителями своими смешными и поучительными историями о вине, а зрители выберут лучшую, автор которой получит от организаторов ценный приз. Вино, кстати, будет не только в рассказах. Если хочешь принять участие как чтец, зритель или просто узнать подробности, пиши в Директ организаторам сообщества ВСЛУХ — https://vk.com/club222991273. Сбор в 18:30, начало в 19:00 Вход: 600 рублей — простой билет, 700 — со включенным в стоимость винным напитком.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи