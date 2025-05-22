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  1. Нижний Новгород
  2. События

НеВинная читка

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Прозаики, поэты и музыканты поделятся со зрителями своими смешными и поучительными историями о вине, а зрители выберут лучшую, автор которой получит от организаторов ценный приз. Вино, кстати, будет не только в рассказах. Если хочешь принять участие как чтец, зритель или просто узнать подробности, пиши в Директ организаторам сообщества ВСЛУХ — https://vk.com/club222991273. Сбор в 18:30, начало в 19:00 Вход: 600 рублей — простой билет, 700 — со включенным в стоимость винным напитком.

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