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Neverlove
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 1500₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Яркие и бескомпромиссные музыканты отечественной тяжелой сцены едут в Нижний Новгород с летним анплагд-концертом. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.
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