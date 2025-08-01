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Neverlove

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Яркие и бескомпромиссные музыканты отечественной тяжелой сцены едут в Нижний Новгород с летним анплагд-концертом. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.

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