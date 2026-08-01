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Неработа

Пространство «Гараж», Октябрьская улица, 35

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Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Книжный фестиваль:) На фестиваль записалось рекордное количество издательств: Самокат, Носорог, Издательство Ивана Лимбаха, Inspiria Loft, Indiviuum, Гнозис, Издательская программа Музея современного искусства «Гараж», V–A–C Press, Абрикобукс, Издательский проект «Лёд» и АСТ нонфикшн. Будет точно интересно. Даты: 1 и 2 августа с 12:00 до 20:00

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