Книжный фестиваль:) На фестиваль записалось рекордное количество издательств: Самокат, Носорог, Издательство Ивана Лимбаха, Inspiria Loft, Indiviuum, Гнозис, Издательская программа Музея современного искусства «Гараж», V–A–C Press, Абрикобукс, Издательский проект «Лёд» и АСТ нонфикшн. Будет точно интересно. Даты: 1 и 2 августа с 12:00 до 20:00