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Неработа

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

В программе — книжная ярмарка независимых издательств, маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы. В течение дня в Терминале А будут говорить о литературе, городской среде, искусстве, природе и способах внимательного взгляда на реальность. «Неработа» — это инициатива сотрудников книжной сферы, объединившихся для развития книжной культуры в Нижнем Новгороде. Цель проекта — выйти за рамки привычного формата «дом–работа» и создать неформальное городское сообщество вокруг чтения и общего познания. Вход свободный.

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