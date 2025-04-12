Неформат 2
Почаинская улица, 17Ж
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от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
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Про событие
На сцене Cargo Cult соберутся самые яркие группы: от задумчивого инди-рока до дерзкого панка. Дереки - Indie Rock, СТРОПОРЕЗ - Punk Rock, bite59, Москва - Rapcore, alternative, самочувствие - Grunge, Pop punk. Самовыражение важнее формата. Билет с репостом (https://vk.com/wall-168338337_1131): 400р
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