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  1. Нижний Новгород
  2. События

Не верю!

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Слова из кошмаров юных актёров. Когда Станиславский в очках громогласно говорит, глядя тебе прямо в глаза — «Не верю!» — а ты просыпаешься в холодном поту... Но только ли артистам нужна вера в их действия? Сколько раз ты отказывал себе в мечтах, потому что думал, что это невозможно? Сколько раз не говорил на волнующую тему, потому что, кто ты такой, у людей и своих проблем полно? Сколько раз... Хотя, что тут считать «сколько раз», «сколько раз»... Кто вообще знает, что за зверь такой Вера в себя? А ведь у многих он живёт в домах и рядом во дворе, на улице, но не в них! Как приручить это существо и кто оно — Вера в себя — узнаешь на читке фантастической подростковой пьесы актрисы Нетеатра Алисы Ильиной. После прочтения будет возможность обсудить пьесу с автором.

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