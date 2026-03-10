Не приходи, если ты любишь лёгкую попсу. Здесь будет играть тяжелый бас, гул мифических существ и звон от заводского станка. Стоит понимать: это будет полный мрак. Местами депрессивный, местами зубодробительный. Что с этим поделать, ведь тут так чувствуют. Это просто не твой рейв. Line-up: Cryspel (тёмный поп / готика) Notyourmom (трэш-электро / тёмный клубный) Fatal-M (бейс / дабстеп) Varyag x Vorozheya (хардстайл / хардкор-техно)