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Не твой рейв

Картель, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Не приходи, если ты любишь лёгкую попсу. Здесь будет играть тяжелый бас, гул мифических существ и звон от заводского станка. Стоит понимать: это будет полный мрак. Местами депрессивный, местами зубодробительный. Что с этим поделать, ведь тут так чувствуют. Это просто не твой рейв. Line-up: Cryspel (тёмный поп / готика) Notyourmom (трэш-электро / тёмный клубный) Fatal-M (бейс / дабстеп) Varyag x Vorozheya (хардстайл / хардкор-техно)

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