Как часто тебе хочется вернуться в детство? На мастер-классе путем импровизации, тренингов и игр ты погрузишься в беззаботную пору фантазий и волшебства. Это не просто тренинг: увлекательное погружение в мир беззаботного детства, где фантазия не знает границ и эмоции бьют ключом. Мастер-класс предназначен для всех желающих пробудить свою детскую креативность и найти новые источники вдохновения. Проведет мастер-класс актриса Театрального проекта «Эпилог» Катя Красильникова. Без глубокого погружения в сложные актерские тренинги: справится любой желающий и немного смелый человек, готовый к новым и неизведанным действиям. Разомнёшься, расслабишься, создашь свои маленькие импровизационные сценки — и, конечно же, поиграешь!