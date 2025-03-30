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Назад в детство

Школа актерского мастерства «Истории», Большая Покровская улица, 24/22 (вход со двора)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Как часто тебе хочется вернуться в детство? На мастер-классе путем импровизации, тренингов и игр ты погрузишься в беззаботную пору фантазий и волшебства. Это не просто тренинг: увлекательное погружение в мир беззаботного детства, где фантазия не знает границ и эмоции бьют ключом. Мастер-класс предназначен для всех желающих пробудить свою детскую креативность и найти новые источники вдохновения. Проведет мастер-класс актриса Театрального проекта «Эпилог» Катя Красильникова. Без глубокого погружения в сложные актерские тренинги: справится любой желающий и немного смелый человек, готовый к новым и неизведанным действиям. Разомнёшься, расслабишься, создашь свои маленькие импровизационные сценки — и, конечно же, поиграешь!

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