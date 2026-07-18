Фестиваль, который объединит науку, искусство и городскую культуру, став местом для знакомства с современными научными достижениями, обсуждения урбанистики и новых форм взаимодействия жителей с городом. Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая лекции, мастер-классы, научные интерактивы, музыкальные выступления, занятия йогой и большой маркет. На главной сцене с 12:00 до 22:00 выступят диджеи от Центра креативных компетенций (ЦКК) «Высота». Также в течение дня будут открыты танцевальная и музыкальная лаборатории, все желающие смогут присоединиться к тренировке по йоге и растяжке, а завершит мероприятие вечерний диджей-сет от NASTY. Особое место в программе научного уикенда займут лекции специалистов Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко. Научный сотрудник Никита Капитанов расскажет о современных космических обсерваториях, их открытиях и перспективах развития, а также познакомит слушателей с объектами звёздного неба, которые можно наблюдать в наших широтах, поделится рекомендациями для начинающих любителей астрономии. В зоне мастер-классов гости смогут своими руками создать брелок в виде кометы, изготовить интерьерную лава лампу и познакомиться с процессом создания собственного аромата на мастер-классе «Лаборатория ароматов». В парковой зоне с 12:00 до 18:00 будут работать научно-развлекательные площадки. Посетителей ждут настольные игры, мобильный планетарий с полнокупольной 3D-реконструкцией первого полета Юрия Гагарина в космос, также будет возможность понаблюдать за Солнцем через телескоп вместе со специалистами Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко. На протяжении всего дня будут работать маркет локальных проектов и фудкорт.