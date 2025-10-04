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Natural Selection | DNB night with Nelver
Почаинская улица, 17С
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Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Natural SelectionN — это: — Mainstream мощь — Liquid Funk плавность — Deep атмосфера Хедлайнер ночи — Nelver. Один из известных и продуктивных Drum & Bass и Breaks музыкантов России. Звуковой Армагеддон: — CRIMINALISTIX — архитектор тяжёлых басов. — DARK INTELLEGENT — повелитель тёмных ритмов. — MAXIDRUM — мастер глубоких вибраций. — LYUBEZNOV — разрушитель стереотипов. — SHOWKILL — сторожила сцены. Программа ночи: 23:00 — открытие дверей, Непрерывный поток отборного Drum & Bass, Атмосфера, от которой захватывает дух, Танцпол, пульсирующий в ритме басов. Alcatraz Bar станет тем местом, где: Басы будут чувствоваться каждой клеточкой тела. Ритм захватит твоё сердцва. Время перестанет существовать. Вход: 500р/400р репост https://vk.com/wall-212746223_702 (действует до 04.10.2025 20:00) Важно: Строгий фейсконтроль Дресс-код: свободный Билеты на входе
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