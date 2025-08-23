Нарисуй свой музей
Двор Арсенала, Кремль, 6
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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Событие в рамках акция «Рисуем вместе». Какие музеи ты знаешь? Художественные, исторические, краеведческие — а еще, например, существуют музеи моды, кошек, утюгов. Почему бы тебе не создать свой собственный музей чего угодно? Подумай, как он будет выглядеть, что будет находиться внутри и какие люди станут твоей аудиторией. Бесплатно, по предварительной регистрации по сеансам: в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
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