Событие в рамках акция «Рисуем вместе». Какие музеи ты знаешь? Художественные, исторические, краеведческие — а еще, например, существуют музеи моды, кошек, утюгов. Почему бы тебе не создать свой собственный музей чего угодно? Подумай, как он будет выглядеть, что будет находиться внутри и какие люди станут твоей аудиторией. Бесплатно, по предварительной регистрации по сеансам: в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00