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Mylene Farmer — Cendres De Lune

Улей
Кожевенная улица, 6

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о дебютном альбоме певицы Милен Фармер. Приходи на первую лекцию из цикла Миленолекций. На этих лекциях участники будут изучать творчество Милен Фармер — её музыку, клипы, выступления, пройдутся по биографии и приоткроют закулисные секреты. В первой лекции погрузишься во времена дебютного альбома Милен — Cendres De Lune. За два часа узнаешь: — как был записан самый первый сингл; — почему не везло с лейблами; — как пришёл первый настоящий успех; — какие клипы вышли в этот период; — как Милен раскручивала альбом; — участники обязательно поделятся друг с другом о том, что думают об этом альбоме. Лекция будет интересна как уже бывалым фанатам, так и меломанам, которым интересно познакомиться с новой музыкой.

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