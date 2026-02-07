Лекция о дебютном альбоме певицы Милен Фармер. Приходи на первую лекцию из цикла Миленолекций. На этих лекциях участники будут изучать творчество Милен Фармер — её музыку, клипы, выступления, пройдутся по биографии и приоткроют закулисные секреты. В первой лекции погрузишься во времена дебютного альбома Милен — Cendres De Lune. За два часа узнаешь: — как был записан самый первый сингл; — почему не везло с лейблами; — как пришёл первый настоящий успех; — какие клипы вышли в этот период; — как Милен раскручивала альбом; — участники обязательно поделятся друг с другом о том, что думают об этом альбоме. Лекция будет интересна как уже бывалым фанатам, так и меломанам, которым интересно познакомиться с новой музыкой.