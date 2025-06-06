Романтика лета, живой вокал и звёздное небо над головой. Эд Краков (Sky Fashion) приглашает на open air, где музыка сливается с шепотом летнего ветра, а украшения от Марии Беловой превращают вечер в сказку. Почему это волшебство? Живой вокал и атмосфера: Эд исполнит хиты Sky Fashion под студийные аранжировки. Уютный формат: Пуфики у сцены, коврики на траве, чай с травами и мерч с душевными мелочами. Эксклюзивный мерч: Значки, стикеры, украшения от Маши Беловой — унеси кусочек этого вечера с собой. Что ещё: — Печеньки с предсказаниями. — Фотозона с цветочными украшениями. Это вечер, где звёзды светят ярче, а музыка звучит теплее. Не упусти шанс оказаться в сердце летней сказки.