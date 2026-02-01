Morning Rave
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное
Про событие
В программе: пинг-понг / бесконечный пролив фильтра на разных зернах / чайная зона. Сэты и лайв-выступления: Aeger Smoothie (live); Sashaa_Vegaas; Club Director (live); Shori; DJ NO двери откроются в 15:00 музыка начнется в 16:00 Вход: free donation по регистрации и с репостом https://vk.com/wall-203940015_5084 / 300 без Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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