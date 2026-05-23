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Морфозис: Ритмическая медитация

Картель, Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

1090₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Двойной формат погружения: начнёшь с экспериментального перформанса — аудио-дыхательной медитации от Current Call и Ann Belli. После настройки сознания плавно перейдем в медитативный танцевальный транс под гипнотичные ритмы хэдлайнера Tashika и резидентов: Alexey Svetlisky, Nastya Tikhaya, Medvedev, Spirit, For 20. На территории пространства будут действовать зоны для глубокого расслабления и познания: Эзотерический корнер с таро и тематическими аксессуарами и чайная зона от «Пуэрной» Программа: 21:00 — Аудио-дыхательная медитация (перформанс) 22:00 — Старт музыкальной программы

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