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  1. Нижний Новгород
  2. События

Молодые (Luvenes)

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Это молодёжный формат научпопа: неформальные лекции, живое общение, бар и вкусная кухня в арт-пространстве. В программе: «Я погуглил – у меня рак: как правильно жаловаться врачу» Виктория Моничева, лаборант научной лаборатории регенеративной медицины НИИ ЭО и БМТ, расскажет, можно ли распознать рак самостоятельно, когда поиск симптомов в интернете бывает полезен, а когда – только пугает. «Как заработать рак?» Евгений Блинов, младший научный сотрудник отдела нелинейной и лазерной оптики ИПФ РАН, разберёт, что такое ионизирующее излучение и как оно влияет на организм человека. В конце лекции выяснишь, какие частицы способны «помочь» заработать рак, и почему не стоит бояться всего, что связано с радиацией Мероприятие бесплатное. Вход по регистрации

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