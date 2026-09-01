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  1. Нижний Новгород
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Коллажная встреча

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встреча, на которой ты создашь коллаж на свободную тему. Вначале все участники выполнят небольшие упражнения в качестве творческой разминки, после приступят к коллажу. Для деталей коллажа можно будет выбрать фрагменты фото и обрывки текста из журналов «Огонёк» и «Юность» за 90-е годы, а также современных глянцевых изданий. Все инструменты и материалы будут предоставлены. Встречу проведёт Таня Февралева.

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