Коллажная встреча
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Встреча, на которой ты создашь коллаж на свободную тему. Вначале все участники выполнят небольшие упражнения в качестве творческой разминки, после приступят к коллажу. Для деталей коллажа можно будет выбрать фрагменты фото и обрывки текста из журналов «Огонёк» и «Юность» за 90-е годы, а также современных глянцевых изданий. Все инструменты и материалы будут предоставлены. Встречу проведёт Таня Февралева.
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