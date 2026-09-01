Встреча, на которой ты создашь коллаж на свободную тему. Вначале все участники выполнят небольшие упражнения в качестве творческой разминки, после приступят к коллажу. Для деталей коллажа можно будет выбрать фрагменты фото и обрывки текста из журналов «Огонёк» и «Юность» за 90-е годы, а также современных глянцевых изданий. Все инструменты и материалы будут предоставлены. Встречу проведёт Таня Февралева.