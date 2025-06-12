Загадки модных эпох, стильные термины и неожиданные факты — интерактивная игра, где 100 лет моды пролетают за один час. Весело, познавательно, с приветом и пуговицами. Готов примерить? Это не сухой урок, а захватывающая игра, где за шляпкой скрывается драма, где корсет — не просто часть гардероба, а символ свободы. Мода — это язык времени. Через неё можно прочитать революции, культурные сдвиги и перемены в сознании. Особенно в XIX–XX веках — именно тогда стиль стал искусством, а одежда заговорила. Что такое «великий мужской отказ»? Почему исчез русский костюм? Кто первым сказал: «корсету — нет»?