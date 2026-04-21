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Мистика холста. Русское искусство

Кинофактура
Варварская улица, 32

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1000₽
Возраст 16+

Про событие

Цикл лекций о художниках, для которых холст был не просто поверхностью, а тонкой завесой между реальностью и чем-то неизмеримо большим. Михаил Врубель, Кузьма Петров-Водкин и Валерий Серов — три титана, чьи художественные поиски увели русскую живопись от созерцания к глубокому духовному провидчеству. Каждый из них по-своему пытался запечатлеть «невыразимое», будь то демонический блеск глаз, планетарный масштаб земного бытия или скрытая психология человеческого взгляда. В рамках цикла лекций «Мистика холста» поговоришь о том, как рождались известные образы и сюжеты, почему искусство рубежа веков так настойчиво искало ответы в области мистики и символов, и о чем молчат знаменитые шедевры Третьяковской галереи и Русского музея. 21 апреля — Кузьма Петров-Водкин 28 апреля — Валентин Серов

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