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Мистическая культура нижегородских марийцев

Библиотека Глеба Успенского, Ильинская улица, 146

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция этнографа о фольклоре и сакральной стороне жизни народа мари. Ты погрузишься в таинственную и самобытную культуру народа мари вместе с Ольгой Николаевной Ляпаевой, заведующей научно-просветительским отделом музея-заповедника «Щелоковский хутор». Нижегородская земля — это территория, где на протяжении многих веков бережно хранится уникальная духовная традиция — культура северо-западных (нижегородских) марийцев. В то время как мир вокруг стремительно меняется, в глухих деревнях Поветлужья люди по-прежнему говорят с духами предков, обращаются к силам природы. На встрече узнаешь: • Космос мари. Как нижегородские марийцы видят устройство мира, кто такие Юмо (верховный бог), Кече (бог солнца). Поговорим о том, какую роль в их вселенной играют лес, вода и ветер • Священные марийские рощи — сердце всей духовной жизни. Разберёшь иерархию богов, которым посвящены разные участки рощи • Магия слова и действия. Древние обряды очищения и защиты дома, свадебные ритуалы без венчания, искусство знахарей (онапу) и способы гадания • Марийцы XXI века. Кто и как сохраняет эту культуру сегодня? Проблема урбанизации, передача языка детям и то, как древняя вера адаптируется к вызовам современности прямо здесь, в Нижегородской области

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