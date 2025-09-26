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  1. Нижний Новгород
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Minuala

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В этот вечер северное величие Онего пробудится в звуках Minuala. Холодные волны черного метала встрепенут воздух, а тёплые отзвуки народных напевов подарят уют душе, жаждущей гармонии с природой. Здесь, где перекликаются голоса лесов и озёр, где каждый камень хранит память веков, состоится встреча с новым альбомом «Край тысячи озёр» — самым личным и масштабным проектом группы за всё время. Это будет не просто концерт, а настоящее паломничество в мир эмоций, боли, света и первозданной силы севера.

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