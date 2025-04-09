Персональная выставка художника Миши Никатина «Мимолётности». Куратор проекта — Алексей Масляев. Выставка представляет собой атмосферную инсталляцию, в которой разноформатная живопись, скульптура и керамические объекты складываются в размышление о скоротечности жизни и желании человека сберечь в памяти следы прошлого. Можно ли это желание реализовать? Ответом на вопрос выступает техника кинцуги (японское искусство реставрации керамических изделий), применяемая Мишей к живописной поверхности. Неровные вибрирующие золотые линии говорят о хрупкости воспоминаний, поддерживая диалог между традицией и современностью, ведущийся абстрактными живописными работами со словарем цвета, созданным в Японии в начале XX века. Этот проект — результат резиденции Миши в Мастерских Музея «Гараж». Выставка проходит при поддержке галереи «Объединение». График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.