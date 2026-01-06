Вернёшься туда, где танцполом правили Мадонна, Кайли Миноуг, Джастин Тимберлейк и Леди Гага. Таго Маго превратится в блестящий разноцветный клуб нулевых. Всю ночь — лучшая зарубежная поп-музыка из телевизора твоего детства. Приходи отрываться как в клипах MTV! Dj's: bel_redbird dualbeam DC: y2k Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.