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Мезозой

Башня Мага
улица Володарского, 40

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкально-поэтическое явление, не поддающееся жанровому определению. Авторское содружество Саши Мочалова и Насти Фроловой. Оба авторы своих песен. Оба художники. Мезозойцы — участники множества крупных фестивалей. А с внезапными сущностями в этот раз будет гениальный набор, приблизительно: Клоун Маша, Красная Герань, И кому еще известно во что они превратятся.

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