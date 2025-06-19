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Музыкально-поэтическое явление, не поддающееся жанровому определению. Авторское содружество Саши Мочалова и Насти Фроловой. Оба авторы своих песен. Оба художники. Мезозойцы — участники множества крупных фестивалей. А с внезапными сущностями в этот раз будет гениальный набор, приблизительно: Клоун Маша, Красная Герань, И кому еще известно во что они превратятся.
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