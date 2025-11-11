Это пространство между микромиром и макромасштабом, доступное телесному восприятию. Это одновременно и смоделированная экосистема, замкнутая среда, где можно изучать сложные процессы в упрощённой форме. Выставка приглашает задуматься о границах восприятия и о той системе, частью которой мы являемся. Художница Кира Шилина (г. Нижний Новгород) исследует прибрежную зону Волги, где смешивается естественное и искусственное. Она создает работы, в которых переплетаются природные и техногенные материалы: в живописи используются сине-зеленые водоросли, а в графике отпечатываются бактериальные пленки. Елена Павлова (г. Рязань) вдохновляется идеями о планетарном сознании и взаимозависимости всего на Земле. В своих работах она поднимает проблемы загрязнения и социальной несправедливости, используя гибридные образы на гранях природного и техногенного. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00