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  1. Нижний Новгород
  2. События

Мезокосм

Рекорд
улица Пискунова, 11, 1 этаж, фойе

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Это пространство между микромиром и макромасштабом, доступное телесному восприятию. Это одновременно и смоделированная экосистема, замкнутая среда, где можно изучать сложные процессы в упрощённой форме. Выставка приглашает задуматься о границах восприятия и о той системе, частью которой мы являемся. Художница Кира Шилина (г. Нижний Новгород) исследует прибрежную зону Волги, где смешивается естественное и искусственное. Она создает работы, в которых переплетаются природные и техногенные материалы: в живописи используются сине-зеленые водоросли, а в графике отпечатываются бактериальные пленки. Елена Павлова (г. Рязань) вдохновляется идеями о планетарном сознании и взаимозависимости всего на Земле. В своих работах она поднимает проблемы загрязнения и социальной несправедливости, используя гибридные образы на гранях природного и техногенного. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00

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