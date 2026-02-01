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  1. Нижний Новгород
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Метод нарезок

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Как на счёт заколлажить текст? На мастер-классах «метод нарезок» или «метод разрезок» (англ. cut-up, также называемый cut-up method или cut-up technique) снова и снова переизобретается участниками. Организаторы шутили про маньяков, которые, как все знают по фильмам, именно таким способом составляют свои записки о выкупе. Теперь забирают эту шутку обратно, потому что есть серьезный разговор. Прародитель метода, Тристан Тцара, не был маньяком, но был поэтом и в историю вошел как один из основателей дадаизма. И ещё два имени тебе понадобятся: визуального артиста Брайона Гайсина и скандально известного писателя Уильяма Берроуза. На мастер-классе: — узнаешь, как и чем связаны Тцара, Гайсин и Берроуз; — найдёшь отличия в техниках cut-up и fold-in; — на практикуме попробуешь и то, и другое; — увидишь, как применяют «метод нарезок» современные дизайнеры и художники-коллажисты; — создашь свои коллажные шедевры и заламинируешь их на века.

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