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Meme party

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На вечеринке будет дресс-код: Придумай образ по любимому мему — чем ярче, тем лучше! Не забудь захватить его с собой, чтобы создать мемный музей. А ещё тебя ждет мем-дискотека. Зажигательные танцы под знакомыми мемными ритмами — устроишь настоящий флекс. Dj’s: Elle Crimson, Crimson FM Вход 300 с репостом (https://vk.com/wall-224473465_93) или в дресс-коде, 500 без. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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