Мастер-класс, посвященный рисованию мемов! Если ты давно мечтаешь добавить изюминку в домашний интерьер или повеселить друзей запоминающимся подарком, то эта арт-встреча поможет осуществить мечту. Все необходимые материалы (холст, акриловые и гуашевые краски, кисти, референсы и уютная атмосфера) предоставляются. Вовсе не обязательно уметь профессионально рисовать, чтобы создать что-то невероятное! Доступна покупка по Пушкинской карте. Будем рады видеть вас в Территории Эмоций 25 февраля в 15:00.