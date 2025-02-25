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Мемандемс

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, посвященный рисованию мемов! Если ты давно мечтаешь добавить изюминку в домашний интерьер или повеселить друзей запоминающимся подарком, то эта арт-встреча поможет осуществить мечту. Все необходимые материалы (холст, акриловые и гуашевые краски, кисти, референсы и уютная атмосфера) предоставляются. Вовсе не обязательно уметь профессионально рисовать, чтобы создать что-то невероятное! Доступна покупка по Пушкинской карте. Будем рады видеть вас в Территории Эмоций 25 февраля в 15:00.

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