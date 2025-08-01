Что такое дом? Что кроется за так называемым чувством дома? Произведения искусства, памятники культуры и артефакты разных эпох позволяют увидеть всевозможные грани этого феномена. На выставке будут экспонироваться работы из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, Новгородского музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, Мультимедиа Арт Музея, Москва, Галереи «Триумф» (Москва), Галереи pop/off/art (Москва), Галереи Николая Евдокимова (Санкт-Петербург), Музея Art4 (Москва), Anna Nova Gallery (Санкт-Петербург), Shift gallery (Москва), а также произведения современного искусства из частных собраний — всего более 100 экспонатов. Выставка состоится под эгидой Первой международной биеннале экологического искусства: в экспозиции планету можно рассматривать как дом для человека. Строя и совершенствуя собственный дом, человечество отделяется от природы, создает свою цивилизацию, развитие которой приводит к неизбежным экологическим проблемам. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00