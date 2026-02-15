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«Материалистка»: кинопоказ и обсуждение

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Люси, лучшая сотрудница нью-йоркского брачного агентства, мастерски составляет пары, но сама ни с кем не встречается в уверенности, что выйдет замуж только за очень богатого. Однажды на свадьбе клиентов Люси знакомится с братом жениха, мужчиной во всех отношениях приятным и к тому же миллионером, и в этот самый момент в её жизнь возвращается бывший парень — актёр-неудачник, которого она бросила из-за проблем с деньгами. Что выбрать: чтобы будущий муж затыкал собой твои бреши, работал «одеялком», или вырасти и взглянуть на них как действительно на свои, не те, что должен решить кто-то другой? Легче сказать, чем сделать. Начало сеанса в 13-00, вход свободный, после просмотра будет разбор фильма с психологом Светланой Савельевой.

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